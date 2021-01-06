Назван самый дорогой футболист в мире
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд признан самым дорогим футболистом в мире по версии CIES Football Observatory.
Стоимость нападающего «Манчестер Юнайтед» оценивается в €165,6 млн.
На втором месте рейтинга самых дорогих футболистов в мире расположился нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд (€152 млн).
На третьей позиции рейтинга оказался защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд (€151,6 млн).
Топ-10 самых дорогих футболистов в мире по версии CIES Football Observatory:
1. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — €165,6 млн
2. Эрлинг Холанд («Боруссия») — €152 млн
3. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — €151,6 млн
4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — €151,1 млн
5. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — €149,4 млн
6. Джейдон Санчо («Боруссия») — €148,3
7. Жоау Фелиш («Атлетико») — €141,5 млн
8. Альфонсо Дэвис («Бавария») — €139,2 млн
9. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — €136,9 млн
10. Кай Хаверц («Челси») — € 136млн.
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