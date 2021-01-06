Президент UFC Уайт назвал следующего соперника Гэтжи
Карен Саркисян
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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал следующего соперника американского бойца смешанных единоборств (MMA) Джастина Гэтжи.
По словам президента UFC, следующим соперником Гэтжи будет бразильский боец MMA Чарльз Оливейра.
«Если все пойдет как надо, это, вероятно, будет Чарльз Оливейра», — сказал Уайт MMAFighting.
Напомним, что Джастин Гэтжи проиграл чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 254.
Ранее менеджер Хабиба оценил возможность реванша с Макгрегором.