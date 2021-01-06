Аскаров прокомментировал результат сборной России на МЧМ-2021

Cборная России проиграла национальной команде Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:1.

Вратарь сборной России Ярослав Аскаров прокомментировал результат игры, передает «Чемпионат.com».

По словам вратаря, он спокойно играл и не замечал давления в свою сторону.

Аскаров отмечает, что был уверен в своих силах и был сфокусирован на хоккее.

«Тренеры поверили, знают, что меня пропущенные шайбы не выбьют, я смогу спокойно играть дальше», — добавил он.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.