Россия играет вничью с Финляндией после второго периода матча за бронзу МЧМ-2021
Вадим Балканов
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В эти минуты идет матч за бронзовые медали молодежного чемпионата мира 2021 года между сборными России и Финляндии.
После второй двадцатиминутки подопечные Игоря Ларионова играют вничью со своими оппонентами — 1:1.
На шайбу Ильи Сафонова в первом периоде ответил Антон Лунделл.
Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Василий Подколзин высказался перед матчем против сборной Финляндии.
После второго периода так#россиявмоемсердце #WorldJuniors #FINRUS pic.twitter.com/HpJm1YpYkY— Хоккей России (@russiahockey) January 6, 2021