Россия играет вничью с Финляндией после второго периода матча за бронзу МЧМ-2021

В эти минуты идет матч за бронзовые медали молодежного чемпионата мира 2021 года между сборными России и Финляндии.

После второй двадцатиминутки подопечные Игоря Ларионова играют вничью со своими оппонентами — 1:1.

На шайбу Ильи Сафонова в первом периоде ответил Антон Лунделл.

Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Василий Подколзин высказался перед матчем против сборной Финляндии.