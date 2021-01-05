Ярославский «Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
Карен Саркисян
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Ярославский «Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счетом 3:2.
В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Павел Красковский, Артур Каюмов и Михаил Беляев.
В составе «Сибири» — Алексей Яковлев и Юусо Пуустинен.
Ранее национальная команда Канада обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.