Тульский «Арсенал» не планирует выкупать Джорджевича у «Локомотива»
Карен Саркисян
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Тульский «Арсенал» не планирует выкупать нападающего Луку Джорджевича у московского «Локомотива». Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, летом 2021 года нападающий вернется в «Локомотив».
Напомним, что в нынешнем сезоне Джорджевич принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия вряд ли покинет «Рубин» зимой.
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