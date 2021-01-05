Тульский «Арсенал» не планирует выкупать Джорджевича у «Локомотива»

Тульский «Арсенал» не планирует выкупать нападающего Луку Джорджевича у московского «Локомотива». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, летом 2021 года нападающий вернется в «Локомотив».

Напомним, что в нынешнем сезоне Джорджевич принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия вряд ли покинет «Рубин» зимой.

.