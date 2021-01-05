Чемпион мира высказался об игре вратаря сборной России в полуфинале МЧМ

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин высказался об игре вратаря сборной России Ярослава Аскарова в полуфинале молодежного чемпионата мира 2021 года против национальной команды Канады, передает Sport24.

Николишин не понимает, почему у Аскарова постоянно выпадала клюшка.

«Защитники пытались ее вернуть, но на полпути она опять выскользала из рук и терялась — это уже паника в чистом виде. Нам не хватило хладнокровия и лидеров в команде», — сказал он.

Ранее национальная команда Канады обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.