Призер Олимпийских игр высказался о работе Ларионова на МЧМ

Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин высказался о работе главного тренера сборной России Игоря Ларионова на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года, передает Sport24.

По мнению Николишина, идеи Ларионова понятны, но их исполнение оставляет желать лучшего.

«Нам нужно научиться перестраиваться по ходу игры, контролировать шайбу, играть в более простой хоккей», — сказал он.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.