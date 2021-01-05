Нападающий «Тамбова» Онугха входит в сферу интересов «Ахмата»
Карен Саркисян
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Нападающий футбольного клуба «Тамбов» Герман Онугха входит в сферу интересов грозненского «Ахмата». Об этом сообщает Sport24.
Отметим, что контракт нападающего с «Тамбовом» истекает летом 2021 года.
Напомним, что в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Онугха 11 матчей и забил четыре мяча.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия вряд ли покинет «Рубин» зимой.