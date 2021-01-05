Нападающий «Тамбова» Онугха входит в сферу интересов «Ахмата»

Нападающий футбольного клуба «Тамбов» Герман Онугха входит в сферу интересов грозненского «Ахмата». Об этом сообщает Sport24.

Отметим, что контракт нападающего с «Тамбовом» истекает летом 2021 года.

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Онугха 11 матчей и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия вряд ли покинет «Рубин» зимой.