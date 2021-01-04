Жена футболиста «Химок» объявила о разводе с мужем

Виктория Корян, жена футболиста «Химок» Аршака Коряна, объявила о разводе с мужем.

Об этом она рассказала в Instagram.



«Спасибо всем огромное за поддержку и понимание. Сейчас без поддержки максимально тяжело. Я улыбаюсь, но душевно мне еще очень больно, прошло мало времени. Но жизнь продолжается», — сказала Виктория.



Ранее Денис Глушаков и Ксения Коваленко опубликовали совместное фото.