Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Чили

Экс-тренер петербургского «Зенита» Лучано Спалетти может возглавить сборную Чили, передает Al Aire Libre.

Отмечается, что специалист заинтересован в данной должности, но помешать может то, что итальянец не знает испанского языка, а также его большая зарплата.

Спалетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год.



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