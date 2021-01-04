Агенты футболиста «Бристоль Сити» прокомментировали интерес со стороны ЦСКА
Андрей Черников
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Агентство Careers Management Group прокомментировало информацию о том, что московский ЦСКА интересуется Адамом Надем, передает «СЭ».
Напомним, футболист выступает за английский «Бристоль Сити».
«Мы не можем подтвердить, что ЦСКА интересуется Адамом. Пока это неправда», — заявили в агентстве.
Ранее сообщалось о том, что футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон может покинуть команду.