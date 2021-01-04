Легендарный нидерландский футболист Давидс возглавил команду из третьей португальской лиги
Андрей Черников
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Экс-футболист туринского «Ювентуса» Эдгар Давидс возглавил португальский «Ольханенсе», который выступает в третьем дивизионе. Об этом бывший игрок сообщил в своем Instagram.
«Ольханенсе» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на десять очков.
Напомним, Давидс становился победителем Лиги чемпионов в составе амстердамского «Аякса».
Ранее «Ювентус» выложил хвалебный пост в честь Криштиану Роналду.