Легендарный нидерландский футболист Давидс возглавил команду из третьей португальской лиги

Экс-футболист туринского «Ювентуса» Эдгар Давидс возглавил португальский «Ольханенсе», который выступает в третьем дивизионе. Об этом бывший игрок сообщил в своем Instagram.



«Ольханенсе» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на десять очков.



Напомним, Давидс становился победителем Лиги чемпионов в составе амстердамского «Аякса».

Ранее «Ювентус» выложил хвалебный пост в честь Криштиану Роналду.