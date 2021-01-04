Канадский журналист назвал фаворита матча с Россией
Андрей Черников
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Канадский журналист Крэйг Баттон поделился ожиданиями от поединка 1/2 финала молодежного чемпионата мира против России, передает Sport24.
«Я бы сказал, что Канада фаворит, но не однозначный. Думаю, это будет превосходный матч. Когда Россия и Канада играют друг против друга, команды всегда показывают свою лучшую игру», — сказал Баттон.
Встреча начнется 5 января в 2.00 по московскому времени.
Ранее Вячеслав Фетисов назвал фаворита матча Россия — Канада.