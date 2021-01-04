Лыжник Червоткин признал вину в столкновении с Беловым

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что Алексей Червоткин признал вину в столкновении с Евгением Беловым на «Тур де Ски». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, спортсмены побеседовали минувшим вечером, где подробно разобрали детали эпизода.

«Алексей посмотрел кадры замедленного просмотра и признал, что был виноват в столкновении. Но и Евгений также понимает, что активную борьбу нужно вести в первую очередь против соперников из других команд, а не из своей», — сказал Крамер.

Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет проверку из-за массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки» после того, как на старт прибыли допинг-офицеры.