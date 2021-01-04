Лэмпард с оптимизмом смотрит в будущее «Челси»
Вадим Балканов
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Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард порассуждал о будущем клуба. Об этом сообщает пресс-служба «синих».
По его словам, у команды есть все ресурсы для того, чтобы пройти нынешний непростой отрезок с поднятой головой.
«Несомненно, у нас есть характер, который позволит нам преодолеть сложный период. До этого у нас была серия из 16 игр без поражений.
В данный момент мы должны продолжать усердно трудиться и рассматривать каждую следующую игру как самую важную», — сказал британский специалист.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин предрек конец футбольной карьеры для Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова.