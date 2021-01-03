«Манчестер Сити» объявил о новых случаях заражения коронавирусом

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о двух новых случаях заражения коронавирусом.

Сообщается, что защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия и один сотрудник клуба сдали положительные тесты на коронавирус и были помещены на десятидневный карантин в соответствии с требованиями правительства Великобритании и Английской премьер-лиги (АПЛ).

Напомним, что 3 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне пройдет матч 17 тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити». Начало — 19:30 мск.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Тоттенхэм» разгромил «Лидс» в матче АПЛ.