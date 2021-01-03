FIS отклонила апелляцию ФЛГР на наказание Червоткина за столкновение на «Тур де Ски»

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляцию Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на наказание российского лыжника Алексея Червоткина за столкновение с соотечественником Евгением Беловым на гонках «Тур де Ски». Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что Червоткин и Белов в результате столкновения на финише гонок не смогли завоевать медали.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Червоткин дисквалифицирован с «Тур де Ски».