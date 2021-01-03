FIS отклонила апелляцию ФЛГР на наказание Червоткина за столкновение на «Тур де Ски»
Карен Саркисян
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляцию Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на наказание российского лыжника Алексея Червоткина за столкновение с соотечественником Евгением Беловым на гонках «Тур де Ски». Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что Червоткин и Белов в результате столкновения на финише гонок не смогли завоевать медали.
Ранее сообщалось, что российский лыжник Червоткин дисквалифицирован с «Тур де Ски».