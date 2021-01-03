Сын президента «Лукойла» вошел в совет директоров «Спартака»

Сын президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф Алекперов вошел в совет директоров московского «Спартака». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, состав совета директоров московского клуба состоит из пяти человек: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Александр Матыцын, Сергей Михайлов и Юсуф Алекперов.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» на шесть очков.

Ранее умер бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Юрий Саух.