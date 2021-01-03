«Милан» обыграл «Беневенто» и вышел на первое место в чемпионате Италии
Карен Саркисян
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«Милан» обыграл «Беневенто» в матче 15 тура чемпионата Италии.
Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счетом 1:0.
В составе «Милана» забитым мячом отметились Франк Кессье и Рафаэл Леау.
Таким образом, «Милан» набрал 37 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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