«Милан» обыграл «Беневенто» и вышел на первое место в чемпионате Италии

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«Милан» обыграл «Беневенто» в матче 15 тура чемпионата Италии.

Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счетом 1:0.

В составе «Милана» забитым мячом отметились Франк Кессье и Рафаэл Леау.

Таким образом, «Милан» набрал 37 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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