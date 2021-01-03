«Аталанта» с Миранчуком разгромила «Сассуоло» в чемпионате Италии
Карен Саркисян
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«Аталанта» обыграла «Сассуоло» в матче 15 тура чемпионата Италии.
Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счетом 5:1.
В составе «Аталанты» забитыми мячами отметились Дуван Сапата (2), Маттео Пессина, Робин Гозенс и Луис Мурьель.
В составе «Сассуоло» — Влад Кирикеш.
Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 84 минуте игры.
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