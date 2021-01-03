«Лестер» обыграл «Ньюкасл» и вышел на третье место в АПЛ
Мартин Норикович
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Лестер Сити» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 17 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершилась со счетом 2:1.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
В составе «Лестера» забитыми мячами отметились Джеймс Мэддисон и Юри Тилеманс.
В составе «Ньюкасла» — Энди Кэрролл.
Таким образом, «Лестер» набрал 32 очка и вышел на третье место в АПЛ. «Ньюкасл» с 19 очками расположился на 15 строчке в турнирной таблице