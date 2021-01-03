«Лестер» обыграл «Ньюкасл» и вышел на третье место в АПЛ

«Лестер Сити» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 17 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершилась со счетом 2:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В составе «Лестера» забитыми мячами отметились Джеймс Мэддисон и Юри Тилеманс.

В составе «Ньюкасла» — Энди Кэрролл.

Таким образом, «Лестер» набрал 32 очка и вышел на третье место в АПЛ. «Ньюкасл» с 19 очками расположился на 15 строчке в турнирной таблице

Ранее «Тоттенхэм» разгромил «Лидс» в матче АПЛ.