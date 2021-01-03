«Локомотив» разгромил «Витязь» в матче КХЛ
Карен Саркисян
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Ярославский «Локомотив» обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счетом 7:1.
В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Антон Ландер, Георгий Иванов, Теэму Пулккинен (3), Артур Каюмов и Михаил Беляев.
В составе «Витязя» — Линус Хультстрем.
Ранее сборная России обыграла команду Германии и вышла в полуфинал МЧМ-2021.