ЦСКА обыграл «Йокерит» в овертайме матча КХЛ
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московский ЦСКА обыграл хельсинский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась в овертайме со счетом 5:4.
В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Андрей Светлаков (2), Клас Дальбек и Максим Соркин.
В составе «Йокерита» — Джордан Шредер (2), Брайн О'Нилл и Виктор Лев.
Ранее сборная России обыграла команду Германии и вышла в полуфинал МЧМ-2021.