Двуреченский вспомнил финал МЧМ-2011 Россия — Канада

Хоккеист Никита Двуреченский вспомнил финал молодежного чемпионата мира 2011 года Россия — Канада, передает Sport24.

Напомним, россияне победили со счетом 5:3.



«После первого периода Брагин каждому из нас хотел голову открутить. После второго периода кричать уже смысла не было. Во многом за счет его тренерской установки и тактических действий мы победили», — сказал Двуреченский.



Ранее Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча Россия — Канада.