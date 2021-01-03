Двуреченский вспомнил финал МЧМ-2011 Россия — Канада
Андрей Черников
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Хоккеист Никита Двуреченский вспомнил финал молодежного чемпионата мира 2011 года Россия — Канада, передает Sport24.
Напомним, россияне победили со счетом 5:3.
«После первого периода Брагин каждому из нас хотел голову открутить. После второго периода кричать уже смысла не было. Во многом за счет его тренерской установки и тактических действий мы победили», — сказал Двуреченский.
Ранее Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча Россия — Канада.