Ротенберг назвал рецепт победы над Канадой в 1/2 финала МЧМ
Андрей Черников
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился ожиданиями от матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Канада, передает «Чемпионат.com».
«Великий тренер Виктор Васильевич Тихонов говорил, что формула победы над канадцами — это работа, работа, работа и дисциплина. Нам нужно переработать Канаду», — сказал Ротенберг.
Напомним, встреча начнется 5 января в 2:00 по московскому времени.
Ранее Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча Россия — Канада.