Вяльбе прокомментировала столкновение Червоткина и Белова на «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала столкновение Алексея Червоткина и Евгения Белова в масс-старте, который прошел в рамках «Тур де Ски».

Напомним, спортсмены столкнулись на финишном спуске. Оба лыжника упали.

«На мой взгляд, вина за случившееся лежит на Алексее, у Жени же сзади глаз не было. Когда вы за рулем автомобиля, кто виноват, если один водитель въедет в другого сзади?» — передает слова Вяльбе «Матч ТВ».

Ранее Юлия Ступак заняла второе место в гонке на 10 км на «Тур де Ски».