Сборная Канады переиграла Чехию в 1/4 финала МЧМ-2021
Вадим Балканов
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Молодежная сборная Канады обыграла национальную команду Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата мира среди игроков в возрасте до 20 лет.
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Козенс, Боуэн Байрам и Коннор Макмайкл, отправивший игровой снаряд в пустые ворота.
Таким образом, сборная Канады стала третьим полуфиналистом мирового первенства, присоединившись к сборной России и Финляндии.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Канады Андре Туринья высказался об игре национальной команды Чехии на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года.