Сборная Канады переиграла Чехию в 1/4 финала МЧМ-2021

Молодежная сборная Канады обыграла национальную команду Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата мира среди игроков в возрасте до 20 лет.

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Козенс, Боуэн Байрам и Коннор Макмайкл, отправивший игровой снаряд в пустые ворота.

Таким образом, сборная Канады стала третьим полуфиналистом мирового первенства, присоединившись к сборной России и Финляндии.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Канады Андре Туринья высказался об игре национальной команды Чехии на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года.