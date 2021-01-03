Финляндия обыграла Швецию и вышла в полуфинал МЧМ-2021
Вадим Балканов
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Молодежная сборная Финляндии обыграла национальную команду Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира среди игроков в возрасте до 20 лет.
Встреча прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась минимальной победой финнов со счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анри Никканен, Антон Лунделл и Рони Хирванен.
У проигравшей команды отличились Лукас Рэймонд и Элмер Седерблум.
Таким образом, сборная Финляндии стала вторым полуфиналистом мирового первенства, присоединившись к сборной России.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Канады Андре Туринья высказался об игре национальной команды Чехии на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года.