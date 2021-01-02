Российские лыжники столкнулись друг с другом перед финишом гонки на «Тур де Ски»
Карен Саркисян
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Российские лыжники Алексей Червоткин и Алексей Белов столкнулись друг с другом перед финишом гонки на 15 км классическим стилем на «Тур де Ски».
Таким образом, Червоткин и Белов лишились шансов на попадание на пьедестал.
Напомним, что по итогам гонки Червоткин был дисквалифицирован за создание помехи на трассе.
Ранее сообщалось, что Большунов выиграл в гонке на 15 км на «Тур де Ски».