Ступак подвела итоги заезда на 10 километров на «Тур де Ски»
Андрей Черников
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Российская лыжница Юлия Ступак подвела итоги заезда на 10 километров на «Тур де Ски».
Напомним, россиянка заняла второе место.
«Вчера я на тренера немного поругалась, сегодня я его люблю. Была ошибка на последнем спуске. Я поменяла лыжню, поехала одна, не в потоке, словила отрыв небольшой», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
Ранее Ступак заняла второе место в гонке на 10 км на «Тур де Ски».