Российская лыжница Юлия Ступак подвела итоги заезда на 10 километров на «Тур де Ски».

Напомним, россиянка заняла второе место.



«Вчера я на тренера немного поругалась, сегодня я его люблю. Была ошибка на последнем спуске. Я поменяла лыжню, поехала одна, не в потоке, словила отрыв небольшой», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».



Ранее Ступак заняла второе место в гонке на 10 км на «Тур де Ски».