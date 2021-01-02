Олимпийский чемпион прокомментировал результат Ступак на «Тур де Ски»

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Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в гонке на 10 км на «Тур де Ски».

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал результат гонки, передает «Спорт-Экспресс».

По мнению лыжника, призовое место — это всегда успех.

Легков отмечает, что болельщики ожидали от Ступак такого результата.

«Все абсолютно закономерно!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что Ступак заняла второе место в гонке на 10 км на «Тур де Ски».