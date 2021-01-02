Главный тренер сборной Канады поделился ожиданиями от матча с командой Чехии на МЧМ

Главный тренер сборной Канады Андре Туринья поделился ожиданиями от матча с национальной командой Чехии на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года, передает Twitter Postmedia News.

По мнению тренера, у команды Чехии много общего со сборной Словакии, которую с трудом обыграла Канада.

При этом Туринья отмечает, что канадские хоккеисты улучшили свою игру после встречи со словацкой сборной.

«Игра будет сложной. Ни в коем случае нельзя недооценивать соперника», — добавил он.

Матч МЧМ-2021 Канада — Чехия состоится 3 января. Начало — 03:00 мск.

Ранее стали известны все пары 1/4 финала МЧМ по хоккею.