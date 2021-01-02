Российский лыжник Червоткин дисквалифицирован с «Тур де Ски»
Карен Саркисян
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Российский лыжник Алексей Червоткин дисквалифицирован с «Тур де Ски».
Червоткин был дисквалифицирован решением судей «Тур де Ски» за создание помехи на трассе.
Результат российского лыжника был аннулирован.
Напомним, что Алексей Червоткин пришел седьмым в гонке на 15 км классическим стилем.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что Большунов выиграл в гонке на 15 км на «Тур де Ски».