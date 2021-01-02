Российский лыжник Червоткин дисквалифицирован с «Тур де Ски»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Российский лыжник Алексей Червоткин дисквалифицирован с «Тур де Ски».

Червоткин был дисквалифицирован решением судей «Тур де Ски» за создание помехи на трассе.

Результат российского лыжника был аннулирован.

Напомним, что Алексей Червоткин пришел седьмым в гонке на 15 км классическим стилем.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл в гонке на 15 км на «Тур де Ски».