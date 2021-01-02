Фигуристка Щербакова опубликовала новогоднее фото

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Фигуристка Анна Щербакова опубликовала в Instagram новогоднее фото.

«Семейное время», — подписала снимок спортсменка.

В декабре россиянка стала чемпионкой России.

Ранее Щербакова рассказала о своем отношении к титулам.