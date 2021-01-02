Футболист ЦСКА Сигурдссон может покинуть команду

Футболист московского ЦСКА Арнор Сигурдссон может покинуть команду, передает DV.

«В последнее время меня мало устраивает мое положение в ЦСКА. Я должен решить, что будет лучшим для меня и футбольной карьеры: остаться в ЦСКА или перейти в новую команду», — сказал Сигурдссон.



Игрок отметил, что он пересмотрит свою позицию в клубе в ближайшее недели.



Ранее стал известен календарь первых четырех туров весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ).