Футболист ЦСКА Сигурдссон может покинуть команду
Андрей Черников
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Футболист московского ЦСКА Арнор Сигурдссон может покинуть команду, передает DV.
«В последнее время меня мало устраивает мое положение в ЦСКА. Я должен решить, что будет лучшим для меня и футбольной карьеры: остаться в ЦСКА или перейти в новую команду», — сказал Сигурдссон.
Игрок отметил, что он пересмотрит свою позицию в клубе в ближайшее недели.
Ранее стал известен календарь первых четырех туров весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ).