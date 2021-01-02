Кожевников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала МЧМ Россия — Германия
Андрей Черников
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Германия, передает «Чемпионат.com».
«Кажется, Германия попробует сыграть с Россией от обороны. За Штюцле, Петеркой и всем ведущим звеном сборной Германии обязательно надо присматривать. Думаю, тренеры тщательно разберут их игру», — сказал Кожевников.
Встреча начнется 2 января в 20:00 по московскому времени.
Ранее Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча России и Германии на МЧМ.