Ларионов призвал хоккеистов играть в удовольствие

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов призвал своих подопечных играть в свое удовольствие, передает «Чемпионат.com».

«Нам нужно, чтобы ребята не думали, а играли в хоккей. Важно, чтобы они играли как в детстве. Они знают, какая большая цель перед ними, но насколько важно во время матча получать удовольствие от игры», — сказал специалист.

2 января россияне сыграют с Германией в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.



Ранее сборную России назвали фаворитом МЧМ.