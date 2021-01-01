Экс-капитан «Зенита» призвал поставить памятник Семаку

Бывший капитан «Зенита» Константин Зырянов призвал поставить памятник главному тренеру петербургского клуба Сергею Семаку, передает «Матч ТВ».

По мнению экс-полузащитника, специалист заслуживает признания за то, что выиграл вместе с командой два чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) подряд (сезон-2018/19 и сезон-2019/20), а также продолжает бороться за золото в нынешнем. После 19-ти туров чемпионата России «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 41 балл.

«Я тут проанализировал статистику и понял, что Сергей Семак — единственный тренер-россиянин, который приводил «Зенит» к чемпионству дважды подряд. И ведет к третьему.

То есть ему уже памятник на стадионе можно ставить. В том числе с учетом того, с каким ресурсом игроков он это делает. Но в любом случае — борьба за третье золото подряд дорого стоит», — заявил Зырянов.

Ранее сообщалось, что Зырянов назвал единственного соперника «Зенита» в борьбе за золото РПЛ.