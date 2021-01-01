Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги спринта на «Тур де Ски», передает Sport24.

Александр Большунов стал вторым, Глеб Ретивых оказался на четвертом месте, Артем Мальцев стал пятым. При этом среди женщин в финал никто пробиться не смог — Наталья Непряева и Татьяна Сорина не смогли отобраться по итогам полуфинала.

«Второе место Большунова — это хороший результат и фундамент в целом для «Тур де Ски». Я бы сказала, что у ребят все идет здорово, а вот у девчонок есть разочарования. На Непряеву ставили больше, чем на всех остальных», — заявила Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл серебро в спринте на первом этапе «Тур де Ски».