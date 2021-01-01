Поветкин высказался о возможном реванше с Владимиром Кличко

Российский боксер Александр Поветкин высказался о возможном реванше с украинцем Владимиром Кличко, передает ТАСС.

Напомним, в 2013 году украинским спортсмен победил единогласным решение судей.

«Я об этом особо и не думаю. Как было, так было. Как ни крути, Владимир Кличко — хороший и сильный боксер. Ну проиграл я, не отрицаю», — сказал Поветкин.



Ранее Поветкин хочет еще раз подраться за титул чемпиона мира.