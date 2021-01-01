Глушаков и Коваленко опубликовали совместное фото
Андрей Черников
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Игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков и футболистка московского ЦСКА Ксения Коваленко опубликовали в своих Instagram совместное фото.
«С Новым годом. Любите и берегите друг друга. Будьте здоровы и счастливы», — подписали спортсмены снимок.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» занимают 11 место, набрав 25 очков.
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