Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию, который прошел с 22 по 27 декабря в Челябинске, передает ТАСС.

«Большая победа уже то, что этот чемпионат состоялся. На радость болельщикам, телезрителям, спортсменам. Они без соревнований теряют не только форму, они теряют вкус, энергетику, эмоции», — сказал Матыцин.

Также Матыцин добавил, что соревнования в этот период очень важны — и по фигурному катанию, и по хоккею, и по всем видам спорта.



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