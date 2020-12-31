Тренер Хабиба назвал условие, при котором россиянин вернется в октагон

Хавьер Мендес, тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал условие, при котором россиянин вернется в октагон, передает Allboxing.

«Не могу сказать, что знаю что-либо. Допустим, если он и вернется, то только с помощью Жоржа Сен-Пьера и с разрешения своей матери. И он сам должен этого захотеть», — сказал Мендес.

Напомним, 24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка он объявил о завершении карьеры.



Ранее Хабиб перепостил фото со своим тренером.