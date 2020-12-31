Мостовой раскритиковал Онопко и Овчинникова за работу в ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о решении московского ЦСКА не продлевать контракты с тренерами Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым.

Экс-игрок заявил, что не удивлен решением армейского клуба.

«Говорил еще лет шесть назад, что это произойдет. Я удивлялся, когда они туда пришли. Один — спартаковец, а другой — локомотивец. При этом проработали в ЦСКА 11 и восемь лет соответственно. Ну, правильнее — «побыли». Сидеть на лавке, вовремя подняться и обнять главного тренера, а после чего побежать в раздевалку пить чаек», — цитирует Мостового «Все про спорт».

Также бывший футболист сборной России отметил, что не видит Онопко тренером московского «Спартака» после того, как специалист поцеловал шарф красно-синих.

Ранее бывший игрок ЦСКА прокомментировал уход Овчинникова и Онопко.