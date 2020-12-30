Джикия рассказал о реакции «Спартака» на решение Тедеско покинуть клуб
Вадим Балканов
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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о реакции футболистов на решение главного тренера Доменико Тедеско покинуть клуб по истечении контракта. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, поверить в то, что сказал немецкий специалист по окончании игры с «Зенитом», было трудно.
Джикия выразил мнение, что зимняя пауза сыграла на руку в данной ситуации и позволила избежать лишней спешки при выборе нового наставника команды.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Спартака» Егор Титов высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).