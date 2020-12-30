Джикия рассказал о реакции «Спартака» на решение Тедеско покинуть клуб

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о реакции футболистов на решение главного тренера Доменико Тедеско покинуть клуб по истечении контракта. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, поверить в то, что сказал немецкий специалист по окончании игры с «Зенитом», было трудно.

Джикия выразил мнение, что зимняя пауза сыграла на руку в данной ситуации и позволила избежать лишней спешки при выборе нового наставника команды.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Спартака» Егор Титов высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).