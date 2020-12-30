Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал имя лучшего тренера России. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, подобного звания достоин наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.

«Клуб располагается на первом месте, а таблица все определяет», — сказал Семин.

Напомним, что сине-бело-голубые ушли на зимний перерыв с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя в лице столичного ЦСКА.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Егор Титов предложил клубу вернуть Дениса Глушакова.