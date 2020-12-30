Стал известен состав сборной России на матч МЧМ-2021 с командой Австрии

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Стал известен состав сборной России на матч молодежного чемпионата мира 2021 года с национальной командой Австрии.

вратари: Артур Аскаров — Ярослов Ахтямов;
1-е звено: Шакир Мухамадуллин – Семен Чистяков (А); Родион Амиров (А) – Марат Хуснутдинов – Василий Подколзин (К);
2-е звено: Роман Бычков – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Михаил Абрамов – Егор Чинахов;
3-е звено:Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Егор СпиридоновИлья Сафонов – Данил Башкиров;
4-е звено: Егор Шеховцев – Егор Афанасьев; Максим ГрошевВасилий Пономарев – Захар Бардаков;

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Начало встречи — 05.30 мск.

Ранее сборная Канады забросила Швейцарии десять безответных шайб на МЧМ-2021.