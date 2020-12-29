Федун и Гинер могут войти в новый состав исполкома РФС
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун и президент столичного ЦСКА Евгений Гинер могут войти в новый состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщает сайт организации.
Стоит отметить, что Федун и Гинер выдвинуты президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.
Интересно, что Федун и Гинер не были выдвинуты клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Евгений Ловчев призвал отпороть Александра Кокорина ремнем.