Федун и Гинер могут войти в новый состав исполкома РФС

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун и президент столичного ЦСКА Евгений Гинер могут войти в новый состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщает сайт организации.

Стоит отметить, что Федун и Гинер выдвинуты президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.

Интересно, что Федун и Гинер не были выдвинуты клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Евгений Ловчев призвал отпороть Александра Кокорина ремнем.