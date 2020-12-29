Вице-президент ИИХФ против проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола высказался против проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии, передает Iltalehti.

«Постепенно играть в Белоруссии стало невозможно. Рене Фазель должен сказать Александру Лукашенко, что чемпионат мира на территории Белоруссии невозможен», — сказал Куммола.

Напомним, в СМИ сообщалось, что ИИХФ намерена перенести матчи турнира из Минска из-за политической ситуации в стране.



Ранее сообщалось о том, что Фазель обсудит с Лукашенко вопрос о проведении ЧМ по хоккею в Минске.